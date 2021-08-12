Опрос: Треть россиян готовы потерять часть заработка ради работы на удаленке
Треть опрошенных россиян (33%) заявили, что готовы пойти на снижение заработной платы для перехода на дистанционный формат работы. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.
Отмечается, что в среднем работники готовы потерять около 10% заработка. При этом 17% согласны получать меньше, но только на 5%.
Россиян, которые отказались от уменьшения заработка ради работы из дома, оказалось 40%.
Более того, было замечено, что молодежь до 24 лет больше готова к сокращению зарплаты ради перехода на удаленку.
82% граждан России сообщили о готовности к переезду в другой город ради высокого заработка. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру». В результате исследования стало ясно, что в большинстве сфер жители страны хотели бы зарабатывать около 130 тысяч рублей в месяц.
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