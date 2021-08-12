Опрос: Треть россиян готовы потерять часть заработка ради работы на удаленке

Треть опрошенных россиян (33%) заявили, что готовы пойти на снижение заработной платы для перехода на дистанционный формат работы. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Отмечается, что в среднем работники готовы потерять около 10% заработка. При этом 17% согласны получать меньше, но только на 5%.

Россиян, которые отказались от уменьшения заработка ради работы из дома, оказалось 40%.