Опрос: Треть работодателей в РФ обещают перезвонить при отказе соискателю
Около 30% опрошенных работодателей в России используют фразу «мы вам перезвоним» после собеседования при отказе соискателю в трудоустройстве. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
Представители среднего (50%) и малого (45%) бизнеса чаще всего действительно перезванивают потенциальным соискателям. Работодатели из крупных компаний (30%), давая обещание перезвонить, заносят кандидата на должность в кадровый реестр. В микробизнесе (37%) за подобной формулировкой скрывается отказ в трудоустройстве.
Только 22% работодателей, обещая перезвонить, заносят кандидата в кадровый резерв для связи в будущем. Еще 8% участников исследования связывают ее с утверждением потенциального сотрудника у руководителя. Также 2% респондентов полагают, что фразу «мы вам перезвоним» произносят, если намерены направить тестовое задание.
Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в разговоре с «Радиоточкой НСН» посоветовала перед встречей с потенциальным работодателем изучить информацию о компании и ознакомиться с отзывами её сотрудников.
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