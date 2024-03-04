Опрос: Треть работодателей в РФ обещают перезвонить при отказе соискателю

Представители среднего (50%) и малого (45%) бизнеса чаще всего действительно перезванивают потенциальным соискателям. Работодатели из крупных компаний (30%), давая обещание перезвонить, заносят кандидата на должность в кадровый реестр. В микробизнесе (37%) за подобной формулировкой скрывается отказ в трудоустройстве.

Только 22% работодателей, обещая перезвонить, заносят кандидата в кадровый резерв для связи в будущем. Еще 8% участников исследования связывают ее с утверждением потенциального сотрудника у руководителя. Также 2% респондентов полагают, что фразу «мы вам перезвоним» произносят, если намерены направить тестовое задание.

Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в разговоре с «Радиоточкой НСН» посоветовала перед встречей с потенциальным работодателем изучить информацию о компании и ознакомиться с отзывами её сотрудников.

