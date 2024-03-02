«Ламповая атмосфера»: HR-эксперт рассказал, почему россиянам важен размер компании

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что большинству россиян (72%) при поиске работы важен размер компании. При этом 43% опрошенных при прочих равных условиях готовы выбрать небольшую компанию со штатом до 100 сотрудников.



«У небольших компаний есть несколько преимуществ. Например, это доступ к начальству. Если у тебя появилась рационализаторская идея, ты можешь презентовать ее напрямую руководству. Как ни странно, это карьерный рост. Руководство знает своих сотрудников и имеет представление об их потенциале. Не надо ждать, пока информация о твоем успехе преодолеет все этажи должностного лифта. Ламповая атмосфера. В маленьком коллективе зачастую более теплый климат. Все друг друга знают, делятся семейными новостями, вместе проводят праздники. Это сплачивает», - отметил собеседник НСН.