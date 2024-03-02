«Ламповая атмосфера»: HR-эксперт рассказал, почему россиянам важен размер компании
В небольших компаниях гораздо меньше бюрократии, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
При выборе небольших компаний для работы специалист получает доступ к начальству, теплый климат и меньший уровень бюрократии, рассказал в эфире НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что большинству россиян (72%) при поиске работы важен размер компании. При этом 43% опрошенных при прочих равных условиях готовы выбрать небольшую компанию со штатом до 100 сотрудников.
«У небольших компаний есть несколько преимуществ. Например, это доступ к начальству. Если у тебя появилась рационализаторская идея, ты можешь презентовать ее напрямую руководству. Как ни странно, это карьерный рост. Руководство знает своих сотрудников и имеет представление об их потенциале. Не надо ждать, пока информация о твоем успехе преодолеет все этажи должностного лифта. Ламповая атмосфера. В маленьком коллективе зачастую более теплый климат. Все друг друга знают, делятся семейными новостями, вместе проводят праздники. Это сплачивает», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, в небольших компаниях меньше бюрократии и более гибкие рабочие процессы, отметил Мурадян.
«Возможность найти работу рядом с домом. Маленьких компаний гораздо больше, чем гигантских корпораций, поэтому вероятность найти работу в радиусе часа езды, довольно велика. Также многих сотрудников привлекает гораздо меньший уровень бюрократии и гибкость рабочих процессов. Как плюсом, так и минусом можно считать размытые границы обязанностей в небольших компаниях. Если ты молодой специалист, то у тебя появится возможность получить опыт в смежных направлениях. Если ты спец, то тебе вряд ли захочется брать на себя чужую работу», - заключил эксперт.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что заинтересованные в карьерном росте люди выбирают крупные компании, а за комфортной атмосферой идут в маленькие.
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