Опрос: только 3% россиян полностью довольны размером своей зарплаты

Всего 3% граждан страны удовлетворены размером своего заработка. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного банком «Открытие». Об этом пишет РИА Новости.

Более 60% россиян хотят получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, каждый пятый – в 5-7 раз, а ещё 16% — в 10-20 раз. Больше всего довольных размером зарплаты россиян — в столице и Московской области, а вот на Северном Кавказе таких нет.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург призвал уравнять зарплаты в школах Москвы и регионов.



