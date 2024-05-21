Число вакансий для механиков электросамокатов выросло в России на 61%
Работодатели стали предлагать курьерам на электросамокатах зарплату на 52% больше, рассказали НСН в сервисе Авито Работа.
В России спрос на специалистов, связанных с электросамокатами, вырос на 85% за год, рассказали НСН в сервисе Авито Работа.
Так, в апреле 2024 года число вакансий для механиков, обслуживающих электросамокаты, выросло на 61%. Работодатели готовы предложить таким специалистам зарплату на 28% больше, чем в апреле прошлого года.
Кроме того, на 6% вырос спрос на курьеров на электросамокатах, а работодатели готовы предложить таким специалистам зарплату на 52% больше, чем в апреле прошлого года. Соискатели также чаще стали интересоваться работой курьером на электросамокате - число откликов выросло за год более чем в два раза.
Второй по популярности вакансией у работодателей стала профессия водителя-экспедитора, ответственного за развоз самокатов. Работодатели стали искать таких специалистов в 2,3 раза чаще. Зарплата водителей-экспедиторов выросла на 3%. Интерес соискателей к этой позиции вырос за год на 79%.
Ранее стало известно, что агенты по недвижимости возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых массовых офисных вакансий в апреле этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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