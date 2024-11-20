Опрос: Счастливыми назвали себя 79% россиян

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), счастливыми себя назвали 79% россиян. Результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ,

ФОМ: Уровень счастья россиян в марте 2024 года стал самым высоким за 6 лет

При этом 31% респондентов заявили, что они определенно счастливы, 48% — что скорее счастливы.

Отмечается, что наивысший уровень счастья приходится на январь-март (83-84%) и на июнь (83%).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в марте 2024 года индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных, что стало наиболее высоким показателем с 2018 года.

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