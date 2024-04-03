Опрос: Самыми продуктивными работниками марта стали жители Ростова-на-Дону

По итогам опроса самыми продуктивными в марте оказались работники из Ростова-на-Дону (77%), Казани (72%), Омска и Екатеринбурга (67%).

В прошлом месяце первенство среди самых замотивированных на работу сотрудников закрепил за собой Волгоград.

При этом треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. Это выяснили аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга». В ходе опроса, в котором приняли участие десять тысяч человек, также выяснилось, что 32% респондентов обходятся одной чашкой напитка, еще 32% нуждаются в трех порциях кофе в день.

Четверть опрошенных рассказали, что этот напиток помогает взбодриться, но не влияет на эффективность. Женщины чаще мужчин замечают связь между продуктивностью и утренней чашкой кофе (37 и 26%). А почти треть мужчин вообще не ощущает взаимосвязи.

Ранее сообщалось, что четверть россиян перестают общаться с коллегами для повышения продуктивности, передает «Радиоточка НСН».

