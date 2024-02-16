Опрос: Россиянки мечтают выйти замуж за мужчин из IT и нефтегазовой отрасли
Большинство российских женщин (52%) планируют найти женихов в сфере IT или нефтегазовой отрасли, показало исследование сервиса «Работа.ру».
Еще 37% жительниц России признались, что предпочитают мужчин из банковской и финансовой сферы. А 22% опрошенных выбрали сферы недвижимости или строительства. Еще 19% голосов получили медики, а спортсмены – 13%, передает «Газета.Ru».
Меньше всего оказалось желающих (8%) искать вторую половинку в сфере торговли.
Средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей, зачастую к ним обращаются столичные компании, заявил ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов «Радиоточке НСН».
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