«Идут в банки!»: В Госдуме объяснили рекордный «дефицит» кадров в промышленности
Владимир Гутенев заявил НСН, что дефицита кадров на самом деле нет, но выпускники не хотят работать по специальности и идут в банки.
В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.
В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%. Гутенев отметил, что на самом деле дефицита кадров нет.
«Не знаю, можно ли полностью доверять этим данным, я больше опираюсь на работу статистических органов. Какой-то процент руководства действительно должен испытывать большую тревогу по поводу конкуренции за кадры. Я бы не назвал это дефицитом кадров, я бы назвал это конкуренцией за кадры. К сожалению, очень часто стараются не повышать зарплаты, несмотря на инфляцию. Предприятия, которые не повышают зарплаты, часто и сталкиваются с дефицитом кадров. Конкуренция прослеживается особенно в частном бизнесе. Работа на крупных государственных предприятиях стабильна и больше привлекательна для людей, чем частный сектор», - отметил он.
По его словам, банковские структуры зачастую переманивают выпускников ведущих вузов, которые готовы идти на низкоквалифицированную работу с более высокой зарплатой.
«Из-за низких зарплат выпускники не идут работать по специальности на производства. Существует большой запас кадров, а идут работать на низкоквалифицированную, но более оплачиваемую работу. Молодежь искушают банки, куда идут выпускники МГУ, Бауманки. «Сбер» переманивает студентов, но конкуренция за кадры это не так плохо. Резерв кадров есть. Мы видели, что совсем невысокие зарплаты были у работников ОПК в 2021 году, но потом возникла необходимость нарастить объемы и стала подтягиваться зарплата. Зарплаты растут в высокотехнологичных отраслях», - рассказал депутат.
Также депутат перечислил основные проекты, которые сегодня направлены на пополнение производств новыми кадрами.
«Министерство науки создает целый ряд институтов развития, которые позволяют предприятиям проводить серьезную кадровую работу - Научно-образовательные центры мирового уровня, их сегодня 15. Это совместная работа вузов и промышленных предприятий. Также есть институт «Стратегия – 2030», когда при университетах создаются отдельные производственные участки. А третье – это Передовые инженерные школы, их в 2023 стало 50. Предприятия вместе с государством вкладывают в университеты базу для создания кадров именно для их задач», - добавил собеседник НСН.
В России последние два года зарплаты росли до 20% в год, в 2024 году ожидается рост в пределах инфляции – 5-8%, заявил ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН».
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