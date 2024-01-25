«Идут в банки!»: В Госдуме объяснили рекордный «дефицит» кадров в промышленности

В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН.

В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%. Гутенев отметил, что на самом деле дефицита кадров нет.