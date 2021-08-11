Опрос: Россияне выстраиваются в очередь перед посадкой в самолет из-за скуки
Россияне рассказали, зачем выстраиваются в очередь перед посадкой, опрос провел аналитический центр сервиса «Туту.ру».
Так, 46% опрошенных заявили, что никогда не стоят в очереди на посадку, а в самолет заходят одними из последних.
При этом 32% тех, кто занимает очередь, объяснили, что делают это из-за скуки, так как устают сидеть на одном месте и ждать. А 28% респондентов признались, что боятся пропустить рейс и поэтому готовы постоять в очереди.
Еще 25% опрошенных надеются попасть в самолет раньше других пассажиров, чтобы разложить ручную кладь, а 5% сослались на давнюю привычку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru