Опрос: Россияне выстраиваются в очередь перед посадкой в самолет из-за скуки

Россияне рассказали, зачем выстраиваются в очередь перед посадкой, опрос провел аналитический центр сервиса «Туту.ру».

Так, 46% опрошенных заявили, что никогда не стоят в очереди на посадку, а в самолет заходят одними из последних.

При этом 32% тех, кто занимает очередь, объяснили, что делают это из-за скуки, так как устают сидеть на одном месте и ждать. А 28% респондентов признались, что боятся пропустить рейс и поэтому готовы постоять в очереди.

Еще 25% опрошенных надеются попасть в самолет раньше других пассажиров, чтобы разложить ручную кладь, а 5% сослались на давнюю привычку.

Эпидемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск каждого пятого гражданина России, выяснили ранее в SuperJob.

