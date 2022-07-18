Опрос: россияне стали меньше думать об открытии собственного дела

Только три из десяти россиян готовы сейчас заняться бизнесом, а еще год назад над открытием собственного дела задумывался каждый четвертый житель страны. Такие данные свидетельствуют из опроса SuperJob.

Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты. Возможность открыть свой бизнес сегодня рассматривает 31% россиян. Напротив, 47% не готовы заниматься предпринимательской деятельностью: свою позицию они чаще всего объясняют отсутствием стартового капитала, необходимой профессиональной подготовки и непонятной, с их точки зрения, экономической ситуацией.

Год назад 37% россиян готовы были заняться бизнесом.

Чаще всего о собственном бизнесе думают молодые люди до 24 лет – 43%, а старше 45 – 25%.

Ранее сообщалось, что россияне назвали условия для идеального отдыха. Так, почти четверть отпрошенных - 23% - назвали главный компонент для удачных каникул – достаточную сумму средств. Солнце, море и пляж важны для 18% респондентов, еще для стольких же - хорошая компания.

