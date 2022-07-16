Россияне рассказали, каким должен быть идеальный отдых
Россияне назвали условия для идеального отдыха в опросе «Туту.ру», передает РИА Новости.
Почти четверть отпрошенных - 23% - назвали главный компонент для удачных каникул – достаточную сумму средств.
Солнце, море и пляж важны для 18% респондентов, еще для стольких же - хорошая компания.
По 11% признались, что для их хорошего отдыха нужен необычный маршрут и возможность увидеть красивые природные достопримечательности.
Еще 9% назвали лучшим отпуском тот, в котором не нужно отвечать на звонки и письма и можно полностью забыть о работе.
Дорогой отель для качественного релакса нужен 5% опрошенных, для 3% — вкусная еда, для 2% — стабильный интернет.
В опросе участвовали 2 145 человек.
Ранее Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц в пресс-центре НСН посоветовала подписаться на новостные Telegram-каналы региона и проработать маршрут заранее.
«Когда выбираете, необязательно ехать в то место, которое самое популярное и куда едут все. Если расширить границы в 100 километров, вы уже попадете в другой регион и условия. Об этом мало кто знает. В этом смысле соцсети дают нам огромные возможности – перед поездкой можно посмотреть, кто там уже был. Практически во всех районах есть местные Telegram-каналы, где люди выкладывают актуальные новости. Потом я бы советовала оценить все возможности и сразу выписать все места, которые вы хотели бы посетить», - отметила она.
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