Опрос: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года

Еще 39% респондентов выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года.

18% опрошенных инициативу Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5% не поддерживают. За запрет чаще высказывались женщины, а не мужчины: 78% против 70% соответственно.

Как сообщалось, запрет может быть введен с 1 марта 2022 года. Впрочем, пока законопроект проходит оценку рабочей группы, после чего будет передан на рассмотрение в правительство и уже оттуда, возможно, его передадут в Госдуму.

