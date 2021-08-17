Опрос: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
34% граждан России высказались за повышение минимального возраста для покупки крепких спиртных напитков в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Еще 39% респондентов выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года.
18% опрошенных инициативу Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5% не поддерживают. За запрет чаще высказывались женщины, а не мужчины: 78% против 70% соответственно.
Как сообщалось, запрет может быть введен с 1 марта 2022 года. Впрочем, пока законопроект проходит оценку рабочей группы, после чего будет передан на рассмотрение в правительство и уже оттуда, возможно, его передадут в Госдуму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru