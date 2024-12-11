Опрос: Россияне назвали чай любимым горячим напитком в зимнее время

Второе место в списке занял кофе, за который свои голоса отдали 60% респондентов. А третье место досталось глинтвейну, какао и горячему шоколаду - они набрали по 36%.

Отмечается, что чай предпочитают представители старшего поколения (55-64 лет). Молодёжь (18-24 лет) чаще выбирала какао. Что касается глинтвейна, то он наиболее популярен у женщин.

При выборе напитка для большинства опрошенных (60%) самым важным стал вкус. Пользу для здоровья отметили 42% россиян, для 34% необходим бодрящий эффект.

Ранее цены на кофе сорта арабика продолжили рост на фоне опасений в недостатке продукта на рынке, сообщает RT.

