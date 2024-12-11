Опрос: Россияне назвали чай любимым горячим напитком в зимнее время
Любимым напитком россиян в зимнее время стал горячий чай. Как сообщает «ФедералПресс», так ответили 68% участников совместного опроса службы доставки Купер и исследовательской компании «ОнИн».
Второе место в списке занял кофе, за который свои голоса отдали 60% респондентов. А третье место досталось глинтвейну, какао и горячему шоколаду - они набрали по 36%.
Отмечается, что чай предпочитают представители старшего поколения (55-64 лет). Молодёжь (18-24 лет) чаще выбирала какао. Что касается глинтвейна, то он наиболее популярен у женщин.
При выборе напитка для большинства опрошенных (60%) самым важным стал вкус. Пользу для здоровья отметили 42% россиян, для 34% необходим бодрящий эффект.
Ранее цены на кофе сорта арабика продолжили рост на фоне опасений в недостатке продукта на рынке, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Джо Байден намерен усилить санкции против экспорта нефти из России
- Рособрнадзор: Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая
- Опрос: Россияне назвали чай любимым горячим напитком в зимнее время
- Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов снят с должности
- «Яндекс» стал вторым по популярности поисковиком в мире по версии Cloudflare
- В России подготовили первые учебные пособия по ИИ для школьников
- «Черноморэнерго»: Вся Абхазия осталась без электричества
- Песков: Путин не планирует контактов с лидерами Ирана и Турции по Сирии
- СМИ: Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину
- Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru