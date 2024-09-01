Россия на треть увеличила импорт чая и кофе из Индии

По итогам первых шести месяцев 2024 года Россия на треть увеличила импорт кофе, чая и приправ из Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Индии.

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Объем поставок в РФ кофе, чая и пряностей из Индии увеличился до $62,8 миллиона. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Активнее всего растут поставки кофе. За первое полугодие объем составил $12 миллионов.

В июне Россия в два с половиной раза нарастила поставки нефтепродуктов в Индию, отмечает «Радиоточка НСН».

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