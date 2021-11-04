Опрос: россияне хотят еще больше выходных
Россияне считают, что выходных должно быть больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
67% работников трудятся по графику 5/2, каждый десятый – по графику 2/2. Наименее распространены в стране графики 6/1 и 4/3. О нем сообщили 6% опрошенных. У 17% россиян свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем.
47% участников исследования считают, что выходных дней должно быть больше. Так ответили преимущественно москвичи и жители Краснодарского края (по 54%). Дополнительные выходные также поддерживают 70% юристов.
В условиях эпидемии коронавируса наиболее популярные способы проводить выходные у граждан России: посвятить время семье (57%), гулять (51%), сидеть дома (49%).
Как сообщалось ранее, введение нерабочих дней в России осенью нанесло в семь раз меньше ущерба экономике, чем в апреле.
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