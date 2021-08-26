В Госдуме предложили продлить новогодние выходные для работающих пенсионеров

Предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров предложили продлить на четыре дня. Соответствующее обращение направил главе Минтруда РФ Антону Котякову депутат Госдумы Евгений Федоров.

Копия письма парламентария есть в распоряжении RT. Как отметил Федоров, в нынешнем году продолжается пандемия коронавируса, который наиболее опасен для пожилых людей. При этом пенсионеры, продолжающие работу, регулярно посещают трудовые коллективы и пользуются общественным транспортом.

Депутат попросил оказать поддержку продолжающим исполнять трудовые обязанности пенсионерам и рассмотреть возможность расширения новогодних каникул для этой категории граждан с 27 декабря до 9 января 2022 года.

Ранее в Минтруде определили, что предстоящие новогодние каникулы в России продлятся десять дней, с 31 декабря по 9 января, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВыходныеПенсионерыГосдумаМинтруд
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