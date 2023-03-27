Опрос: Россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным

Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми бы хотели пообщаться россияне. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, с Петром I хотели бы пообщаться 17% граждан, с Иосифом Сталиным – 15%, с Александром Пушкиным – 7%. Также в топ вошли Владимир Ленин и Екатерина II.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина. По его словам, в тексте 1941 года советский лидер призвал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков», а также предупредил руководство одного из предприятий о наказании за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Опрос ВциомИосиф СталинАлександр Пушкин

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