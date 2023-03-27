Опрос: Россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным

Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми бы хотели пообщаться россияне. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, с Петром I хотели бы пообщаться 17% граждан, с Иосифом Сталиным – 15%, с Александром Пушкиным – 7%. Также в топ вошли Владимир Ленин и Екатерина II.