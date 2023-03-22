Опрос: 40% россиян тратят на чтение новостей более 15 минут в день

Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал ранее опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании.

Политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей.

