Опрос: 40% россиян тратят на чтение новостей более 15 минут в день
40% россиян тратят на чтение новостей более 15 минут в день, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.
Отмечается, что в большинстве случаев россияне предпочитают короткие новости, 51% опрошенных читают именно такие материалы. О любви к лонгридам заявили 15% респондентов. Среди наиболее популярных источников новостей агрегаторы (40%), социальные сети СМИ (25%), 20% россиян используют сайты медиа.
Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал ранее опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании.
Политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей.
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