Опрос: Россияне чаще всего перечитывают роман Булгакова «Мастер и Маргарита»

Так, легендарное произведение Михаила Булгакова перечитывают 40% опрошенных. Второе место в списке отечественных литературных произведений занял «Евгений Онегин» Александра Пушкина (16%). На третьей строчке - книги Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина (15%).

Что касается зарубежных произведений, то россияне чаще всего возвращаются к романам о Гарри Поттере, написанным Джоан Роулинг (37%). На втором месте - повести Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (26%). ТОП-3 замыкает роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (23%).

В целом, перечитывают книги 84% опрошенных россиян.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обрушилась с критикой на книжные магазины Москвы, в ассортименте которых есть книги писателей, выступающих против российской спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

