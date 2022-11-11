Опрос: Россияне чаще всего перечитывают роман Булгакова «Мастер и Маргарита»
Роман «Мастер и Маргарита» возглавил список самых перечитываемых книг в России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы компаний «Литрес».
Так, легендарное произведение Михаила Булгакова перечитывают 40% опрошенных. Второе место в списке отечественных литературных произведений занял «Евгений Онегин» Александра Пушкина (16%). На третьей строчке - книги Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина (15%).
Что касается зарубежных произведений, то россияне чаще всего возвращаются к романам о Гарри Поттере, написанным Джоан Роулинг (37%). На втором месте - повести Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (26%). ТОП-3 замыкает роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (23%).
В целом, перечитывают книги 84% опрошенных россиян.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обрушилась с критикой на книжные магазины Москвы, в ассортименте которых есть книги писателей, выступающих против российской спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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