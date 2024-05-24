Опрос: Родители готовы заплатить за смену в детском лагере не более 50 тысяч рублей

За недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, следует из опроса компании SportZania.

За 50-75 тысяч рублей 28,1% родителей согласны отправить своего ребенка в лагерь, и всего 8% готовы заплатить за смену 75-100 тысяч рублей.