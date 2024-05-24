Опрос: Родители готовы заплатить за смену в детском лагере не более 50 тысяч рублей
За недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, следует из опроса компании SportZania.
За 50-75 тысяч рублей 28,1% родителей согласны отправить своего ребенка в лагерь, и всего 8% готовы заплатить за смену 75-100 тысяч рублей.
При этом родители каждой пятой семьи в России отправят ребенка школьного возраста в лагерь летом 2024 года, говорится в опросе ВТБ и банка «Открытие».
Самыми популярными у россиян лагерями стали загородные (37%) и городские муниципальные (26%). Частные лагеря для своих детей рассматривают 23% россиян. Еще 37% опрошенных рассказали, что рассматривают лагеря для оздоровления и профилактики болезней у детей, передает «Радиоточка НСН».
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