Опрос: Родители готовы заплатить за смену в детском лагере не более 50 тысяч рублей

За недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, следует из опроса компании SportZania.

За 50-75 тысяч рублей 28,1% родителей согласны отправить своего ребенка в лагерь, и всего 8% готовы заплатить за смену 75-100 тысяч рублей.

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При этом родители каждой пятой семьи в России отправят ребенка школьного возраста в лагерь летом 2024 года, говорится в опросе ВТБ и банка «Открытие».

Самыми популярными у россиян лагерями стали загородные (37%) и городские муниципальные (26%). Частные лагеря для своих детей рассматривают 23% россиян. Еще 37% опрошенных рассказали, что рассматривают лагеря для оздоровления и профилактики болезней у детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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