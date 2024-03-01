Опрос: Путину доверяют 79,6% россиян

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 79,6%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: 50% жителей России считают страну великой державой

Эксперты провели соответствующий опрос 19-25 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,6% участников опроса (плюс 0,4 п. п.)», — отмечает ВЦИОМ.

Деятельность главы государства одобряют 77,3% респондентов.

При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,9% опрошенных россиян, одобряют его работу 53,9%. Уровень одобрения деятельности правительства составил 56%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Социологический ОпросВЦИОМВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры