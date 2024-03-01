Опрос: Путину доверяют 79,6% россиян
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 79,6%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперты провели соответствующий опрос 19-25 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,6% участников опроса (плюс 0,4 п. п.)», — отмечает ВЦИОМ.
Деятельность главы государства одобряют 77,3% респондентов.
При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,9% опрошенных россиян, одобряют его работу 53,9%. Уровень одобрения деятельности правительства составил 56%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru