Опрос: Путину доверяют 79 процентов россиян

Президенту Владимиру Путину доверяют 79% граждан, деятельность российского лидера положительно оценивают 81%. Об этом сообщает ФОМ со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

ФОМ: 79% россиян доверяют Путину

Исследование проводилось 12-14 января среди 1500 россиян в 104 населенных пунктах в 53 субъектах.

Так, о доверии президенту России высказались 79% опрошенных. Не доверяют главе государства 12% респондентов.

При этом 81% граждан положительно оценивают деятельность Путина на посту президента, противоположного мнения придерживаются 9% опрошенных.

В конце декабря опрос ФОМ показал, что Владимиру Путину доверяют 79% россиян, положительно оценивают его работу 80% респондентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОпросФОМВладимир Путин

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