Опрос: Путину доверяют 79 процентов россиян
Президенту Владимиру Путину доверяют 79% граждан, деятельность российского лидера положительно оценивают 81%. Об этом сообщает ФОМ со ссылкой на результаты соответствующего опроса.
Исследование проводилось 12-14 января среди 1500 россиян в 104 населенных пунктах в 53 субъектах.
Так, о доверии президенту России высказались 79% опрошенных. Не доверяют главе государства 12% респондентов.
При этом 81% граждан положительно оценивают деятельность Путина на посту президента, противоположного мнения придерживаются 9% опрошенных.
В конце декабря опрос ФОМ показал, что Владимиру Путину доверяют 79% россиян, положительно оценивают его работу 80% респондентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru