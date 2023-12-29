ФОМ: 79% россиян доверяют Путину
Большинство (79%) россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом говорится в результатах опроса ФОМ.
Исследование проводилось 22-24 декабря в 104 населенных пунктах в 53 субъектах, участие в нем приняли 1500 человек. Статистическая погрешность — не более 3,6%.
По данным опроса, 79% респондентов заявили о доверии российскому лидеру. При этом противоположного мнения придерживаются 12% опрошенных.
Работу Путина на посту президента оценили положительно 80% россиян. Однако 9% опрошенных недовольны деятельностью главы государства.
Между тем университет «Синергия» выяснил, что более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение Владимира Путина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru