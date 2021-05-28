Опрос: Путину доверяют 60 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

По результатам опроса, 60 респондентов сообщили, что «скорее доверяют» президенту России, а 30% «скорее не доверяют», 10% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

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Также 62% респондентов признали, что Путин «скорее хорошо» справляется со своей работы, негативно работу главы государства отметили 23% граждан, а 14% россиян затруднились ответить.

Сообщается, что опрос проводился среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов.

Ранее сообщалось, что более 40% самозанятых россиян работают более восьми часов в сутки. Об этом говорят данные опроса, проведенного онлайн-сервисом услуг YouDo.com и бизнес-платформой ОНФ.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДовериеСоцопросВладимир Путин
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