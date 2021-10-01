Опрос показал, о какой зарплате мечтают учителя

Учителя недовольны размером своей зарплаты. Это стало известно в ходе исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education. В ходе опроса стало известно, что 22% из преподавателей хотели бы получать в месяц более 100 тысяч рублей. Каждый 10-й согласен на 25-50 тысяч рублей. 34% считают «заветной суммой» – 50-70 тысяч рублей; 33% — 75-100 тысяч. 94% респондентов недовольны нынешней заработной платой.

На данный момент около 39% отечественных преподавателей зарабатывают менее 25 тысяч рублей в месяц. 38% — от 25 до 50 тысяч; ещё 15% — 50-75 тысяч; 8% — 75-100 тысяч рублей в месяц. Более 100 тысяч имеет всего 1% опрошенных.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета создать телешоу «Учитель года». Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что создание телешоу будет призвано обеспечивать широкое информационного освещение одноименного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Как указывается в документе, для создания телешоу будут выделены деньги из федерального бюджета.



