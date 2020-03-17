Владимир Путин вручит награды строителям Крымского моста
Президент России 18 и 19 марта посетит с рабочим визитом Крымский полуостров, пишет ТАСС. Там глава государства встретиться с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста, отмечает КИА.
Ранее стало известно, что Владимир Путинприсвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».
Напомним, Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции против России из-за запуска железнодорожного сообщения с Крымом. С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает РИА Новости. Первые поезда по железнодорожной части Крымского моста пошли в декабре 2019 года.
Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как ожидается, старт движению грузовых поездов будет дан 1 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Топливный союз удивило удивление Путина ростом цен на 92-й
- Путин призвал ускорить предоставление бесплатного доступа к важным сайтам
- Экс-министр экономики РФ посоветовал Мишустину брать пример с Трампа
- Путин удивился росту цен на 92-й бензин
- Скончалась вдова Юрия Гагарина