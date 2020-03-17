Владимир Путин вручит награды строителям Крымского моста

Напомним, Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции против России из-за запуска железнодорожного сообщения с Крымом. С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает РИА Новости. Первые поезда по железнодорожной части Крымского моста пошли в декабре 2019 года.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная была открыта в мае 2018 года. 23 декабря прошлого года президент России запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как ожидается, старт движению грузовых поездов будет дан 1 июля.

