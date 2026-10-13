Опрос показал, что россияне после 30 лет ставят создание семьи выше достигаторства

«Если на старте карьеры россияне маркером успеха считали должность с высоким доходом, собственную квартиру и автомобиль, то после 30 на первое место выходят семейные ценности. При этом каждый пятый (18%) поставил новую жизненную цель на ближайшие 10 лет – погашение ипотеки и других кредитных обязательств», - отметили в аналитическом центре.

Стоит отметить, что финансовое благополучие остается в топе жизненных приоритетов россиян после 30 лет. Так, каждый пятый (18%) ставит главной целью на ближайшие 10 лет погашение ипотеки и других кредитных обязательств, чтобы чувствовать себя финансово независимым. Каждый четвертый (25%) планирует откладывать деньги на ремонт и обустройство жилья, технику и другие крупные покупки для комфортной жизни. Еще 6% планируют вкладывать свободные деньги в инвестиции, чтобы создать источник пассивного дохода к 40 годам.

