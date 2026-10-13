Опрос показал, что россияне после 30 лет ставят создание семьи выше достигаторства
Россияне после 30 лет ставят создание семьи выше достигаторства, сообщили НСН аналитики ГК «Гранель».
Согласно исследованию, на старте карьеры россияне ставили амбициозные цели к 30 годам: получить должность с высоким доходом (17%), приобрести квартиру (22%) и машину (15%).
При этом обзавестись собственной жилплощадью к 30 годам получилось только у каждого четвертого россиянина (25%). Каждый пятый (22%) смог купить личный автомобиль, и только каждый седьмой (14%) – дачу за городом. А накопить финансовую подушку получилось у каждого четвертого респондента (21%).
«Если на старте карьеры россияне маркером успеха считали должность с высоким доходом, собственную квартиру и автомобиль, то после 30 на первое место выходят семейные ценности. При этом каждый пятый (18%) поставил новую жизненную цель на ближайшие 10 лет – погашение ипотеки и других кредитных обязательств», - отметили в аналитическом центре.
Стоит отметить, что финансовое благополучие остается в топе жизненных приоритетов россиян после 30 лет. Так, каждый пятый (18%) ставит главной целью на ближайшие 10 лет погашение ипотеки и других кредитных обязательств, чтобы чувствовать себя финансово независимым. Каждый четвертый (25%) планирует откладывать деньги на ремонт и обустройство жилья, технику и другие крупные покупки для комфортной жизни. Еще 6% планируют вкладывать свободные деньги в инвестиции, чтобы создать источник пассивного дохода к 40 годам.
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