Опрос показал, что каждый пятый сотрудник готов уйти с работы из-за руководителя

Сильнее всего на оценку влияет профессия, а не возраст, пол или город. Разброс между сферами больше чем трехкратный. Тяжелее всего с руководителем складываются отношения у юристов, следом идут аналитики (31%) и проектные менеджеры (19%). Меньше всех об уходе думают айтишники - 11%.

В аналитическом центре ГК «Гранель» связывают разрыв с тем, как в разных сферах измеряют результат работы. Там, где итог виден сразу и считается в цифрах, претензий к руководителю втрое меньше, чем там, где оценку почти всегда выставляют на глаз. Для компании это означает, что текучесть в таких подразделениях не лечится ни пересмотром зарплат, ни сменой офиса. Разрыв закрывают понятные критерии приемки работы: когда сотрудник заранее знает, по каким признакам его результат признают сделанным, у руководителя остается меньше поводов для спора, а у подчиненного — меньше ощущения несправедливости.

