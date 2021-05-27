Опрос: Почти половина самозанятых в России работают более восьми часов в сутки

Более 40% самозанятых россиян работают более восьми часов в сутки. Об этом говорят данные опроса, проведенного онлайн-сервисом услуг YouDo.com и бизнес-платформой ОНФ. При этом, у 34% опрошенных рабочий день длится менее восьми часов в сутки. И только 24% респондентов работают стандартно – по восемь часов в день.

Также в ходе опроса 79% респондентов заявили, что серьёзным плюсом в работе на себя является тот факт, что они сами выбирают, во сколько начнется их рабочий день. Кроме того, есть возможность сделать график плавающий.

Между тем, к отдыху самозанятые отнеслись по – разному. Почти 40% устраивают себе пару выходных на неделе, 20% работающих на себя берут несколько выходных в течение месяца, а 3% отдыхают лишь несколько раз в год. Однако есть и те, кто вовсе не устраивает себе выходные, и таковых немало – 13%.

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К слову, москвичи все чаще регистрируются в качестве «самозанятых». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, с начала года этот статус получили уже 86 тыс. человек, при этом ежемесячно в Москве регистрируются более 25 тыс. «самозанятых».

«В бюджет Москвы в январе-марте 2021 года поступило 876,1 млн рублей налога на профессиональный доход», - сказал Ефимов, отметив, что это в два с половиной раза больше, чем за первые три месяца прошлого года.

К 1 апреля количество «самозанятых» в Москве превысило 565 тыс. человек. И это больше четверти (27%) от числа всех россиян, решивших легализовать самозанятость, отмечают столичные власти.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОпросСамозанятые ГражданеРабота
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