Опрос: Почти половина россиян хочет освоить новую профессию

Более половины россиян — 68% — хотят получить новое образование, причём большинство из них намерено освоить новую профессию. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Так, 46% респондентов заявили о желании попробовать себя в новое профессии, 22% хотят учиться дополнительно, чтобы усовершенствовать свои рабочие навыки. Треть желающих снова начать учиться хотели бы поступить в вузы, 29% рассчитывают получить новые знания на тренингах специалистов.

Как отмечается в материале, 20% опрошенных сообщили, что не планируют получать новое образование.

Делягин: Желаемая россиянами зарплата должна стать средней по стране

Ранее аналитики выяснили, что зарплатные ожидания россиян на период после снятия всех ограничений из-за COVID-19 оказались на 20% ниже, чем в «докоронавирусном» январе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РаботаПрофессияРоссияне
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры