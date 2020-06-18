Опрос: Почти половина россиян хочет освоить новую профессию

Более половины россиян — 68% — хотят получить новое образование, причём большинство из них намерено освоить новую профессию. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Так, 46% респондентов заявили о желании попробовать себя в новое профессии, 22% хотят учиться дополнительно, чтобы усовершенствовать свои рабочие навыки. Треть желающих снова начать учиться хотели бы поступить в вузы, 29% рассчитывают получить новые знания на тренингах специалистов.

Как отмечается в материале, 20% опрошенных сообщили, что не планируют получать новое образование.