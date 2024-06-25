Опрос: По ушедшему из России фастфуду скучают 37% граждан

В России 37 процентов граждан скучают по ушедшим ресторанам быстрого питания, выяснили эксперты Tiburon Research.

Отмечается, что больше всего уход западных брендов на рынке фастфуда заметили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Чаще всего сегодня россияне ходят в ресторан «Вкусно — и точка», далее идут бренды — Burger King, Rostic's и «Додо Пицца».

«Вкусно - и точка» готовится ввести халяльное меню

Американская сеть фастфуда «Макдоналдс» в марте 2022 приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. О том, что российский приемник сети ресторанов «Макдональдс» будет называться «Вкусно и точка», стало известно 12 июня 2022 года.

Блюда русской кухни могут появиться в меню сети ресторанов «Вкусно – и точка». Об этом ранее заявил гендиректор компании Олег Пароев. Как отметил руководитель сети, в ресторанах продолжится программа «Вкусы мира». Он отметил, что сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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