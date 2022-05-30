Опрос: Около 70% соискателей в России рассматривают возможность работы в госорганах
Большинство соискателей (70%) в России рассматривают в качестве варианта трудоустройства работу в государственных организациях. Об этом сообщается в опросе онлайн-платформы hh.ru.
Отмечается, что мужчины чаще женщин (31% и 27%) заявляли, что готовы рассмотреть работу в госорганах. При этом склонность к выбору государственной организации в качестве работодателя оказалась больше у старшего поколения.
Так, возраст более половины (52%) респондентов, рассматривавших такие вакансии, составлял 55 лет и старше. О желании работать в госорганах сообщили 39% опрошенных в возрасте 45-54 лет, 30% - в возрасте 35-44 лет.
Подчеркивается, что опрос был проведен 19-25 мая среди 2 521 соискателей.
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