Собянин: В Москве в настоящее время открыто более 300 тысяч вакансий

Москва на данный момент готова предложить более 300 тысяч вакансий работникам компаний, которые приостановили свою деятельность из-за санкций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности. Так что я уверен, что никто из них без работы не останется», - подчеркнул глава города.

При этом части работников требуется повышение квалификации, и в этих целях в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открыли специальную горячую линию для поддержки граждан, отметил Собянин.

По его словам, на этой площадке работают не просто профессиональные преподаватели, а представители компаний, которые под свой формат донастраивают систему обучения и обучают всех желающих, чтобы потом пригласить на работу.

Из-за ухода из России иностранных компаний работу могут потерять 200 тысяч человек, при этом им будет сложно найти новое место, поэтому здесь необходима адекватная государственная поддержка. Об этом ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.



