Опрос: 13% россиян столкнулись с мошенничеством после теракта в «Крокусе»

Уточняется, что каждый восьмой респондент из трех тысяч участников опроса сообщил о рассылке с фейковыми сборами средств для пострадавших. Еще около 6% участников исследования сообщили о подозрительной активности в различных чатах.

Также 4% наблюдали фейковые сборы в Telegram-каналах, а 3% столкнулись с другими видами мошенничества. При этом только 38% пользователей, которые обратили внимание на подозрительную активность, сообщили о действиях злоумышленников в правоохранительные органы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила создать в России фонд защиты людей, пострадавших от мошенников. По ее словам, государство должно не просто пресекать подобные преступления, но и помогать тем, кто уже пострадал, передает «Радиоточка НСН».

