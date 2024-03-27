Опрос: 13% россиян столкнулись с мошенничеством после теракта в «Крокусе»
Около 13% россиян столкнулись с рассылкой мошенников после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Уточняется, что каждый восьмой респондент из трех тысяч участников опроса сообщил о рассылке с фейковыми сборами средств для пострадавших. Еще около 6% участников исследования сообщили о подозрительной активности в различных чатах.
Также 4% наблюдали фейковые сборы в Telegram-каналах, а 3% столкнулись с другими видами мошенничества. При этом только 38% пользователей, которые обратили внимание на подозрительную активность, сообщили о действиях злоумышленников в правоохранительные органы.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила создать в России фонд защиты людей, пострадавших от мошенников. По ее словам, государство должно не просто пресекать подобные преступления, но и помогать тем, кто уже пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru