Опрос: Оформлять банковские продукты при помощи биометрии готовы 10% россиян
Удаленно воспользоваться биометрией для оформления кредита или вклада готовы 10% россиян. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».
Для входа в приложения банков уже пользуются биометрией 57% опрошенных, улыбкой оплачивают покупки 31% респондентов, 12% россиян пользуются биометрией при входе в метро.
Еще не пробовали оформлять банковские продукты при помощи биометрии, но положительно воспринимают эту идею 6% участников опроса. Нейтрально воспринимают биометрию 9% респондентов.
Не поддерживают использование биометрии при взаимодействии с банками 75% опрошенных. Кто-то считает технологию слишком сложной, кто-то опасается мошенничества или утечки данных.
В свою очередь глава департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко подчеркнула необходимость просветительской работы и усиления мер защиты данных для успешного использования биометрии. «Чем больше люди будут понимать, как работает система и какие гарантии безопасности предусмотрены, тем быстрее удастся преодолеть настороженность и повысить доверие к новым технологиям», — подчеркнула она.
В опросе участвовали 3 000 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в России начнут продавать алкоголь по биометрии в розничных магазинах уже в конце текущего года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru