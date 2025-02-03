Опрос: Оформлять банковские продукты при помощи биометрии готовы 10% россиян

Еще не пробовали оформлять банковские продукты при помощи биометрии, но положительно воспринимают эту идею 6% участников опроса. Нейтрально воспринимают биометрию 9% респондентов.

Не поддерживают использование биометрии при взаимодействии с банками 75% опрошенных. Кто-то считает технологию слишком сложной, кто-то опасается мошенничества или утечки данных.

В свою очередь глава департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко подчеркнула необходимость просветительской работы и усиления мер защиты данных для успешного использования биометрии. «Чем больше люди будут понимать, как работает система и какие гарантии безопасности предусмотрены, тем быстрее удастся преодолеть настороженность и повысить доверие к новым технологиям», — подчеркнула она.

В опросе участвовали 3 000 жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в России начнут продавать алкоголь по биометрии в розничных магазинах уже в конце текущего года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

