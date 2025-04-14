Опрос: Начальство стало чаще портить настроение россиянам

Также выяснилось, что критика является плохой мотивацией. Только 3% респондентов заявили, что стараются лучше после претензий в свой адрес. 45% работают хуже, а 43% не заметили никакого влияния на продуктивность.

Женщины на 5% чаще утверждали, что они сталкивались со взбучкой на работе (27% и 22% соответственно). Женщины также острее переживают негативные эмоции в свой адрес: критика задевала 47% дам и 44% мужчин.

Ранее россияне перечислили, какие слова раздражают их на работе больше всего, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

