Опрос: Начальство стало чаще портить настроение россиянам
Количество работников, которым начальство испортило настроение увеличилось на 3% за последний год, показало исследование портала Superjob.ru. По данным опроса, таких людей стало 17% по сравнению с 14% в 2024 годом.
Также выяснилось, что критика является плохой мотивацией. Только 3% респондентов заявили, что стараются лучше после претензий в свой адрес. 45% работают хуже, а 43% не заметили никакого влияния на продуктивность.
Женщины на 5% чаще утверждали, что они сталкивались со взбучкой на работе (27% и 22% соответственно). Женщины также острее переживают негативные эмоции в свой адрес: критика задевала 47% дам и 44% мужчин.
Ранее россияне перечислили, какие слова раздражают их на работе больше всего, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru