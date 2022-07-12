Опрос: московские работодатели не стали вводить щадящий режим работы во время жары
Только 14% работодателей Москвы и Подмосковья прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и ввели щадящий режим работы во время аномальной жара. Об этом свидетельствуют данные опроса портала по поиску работы SuperJob.
Год назад каждый третий московский работодатель изменил режим работы из-за жаркой погоды, в этом году на такие меры пошли 14% руководителей. Не стали менять график работы 64% компаний, большинство заверило, что у них установлены сплит системы, кондиционеры, которые обеспечивают комфортную температуру.
Каждый второй сотрудник мечтает о сиесте – 56%. Хотя год назад сторонников послеобеденного отдыха было больше – 63%.
В исследовании отмечается, данные опроса не значат, что люди стали меньше нуждаться в послаблениях, связанных с жарой. Работники стали предлагать альтернативные варианты: удаленку, гибкий график, сокращение рабочего дня на час.
Ситуация с дресс-кодом в жару в этом году тоже строже, чем в прошлом: только 43% работников компаний, где есть дресс-код, подтвердили, что в связи с повышенной температурой им разрешены послабления. В 2021 году 53% сообщали о снижении требований к одежде.
Ранее сообщалось, что каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником.
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