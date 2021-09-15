Опрос: каждый десятый россиянин сталкивался с дискриминацией при поиске работы
Каждый десятый житель России сталкивался с дискриминацией при поиске работы. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру». в ходе исследования выяснилось, что от ущемления прав в процессе трудоустройства чаще страдают дамы — 61% против 39% мужчин.
С дискриминацией со стороны работодателей в целом сталкивались 12% россиян. Им отказывали в предоставлении рабочего места из-за возраста, внешности, в том числе – лишнего веса, также работодатели недолюбливают неевропейский типаж. Некоторые опрошенные заявили, что им отказали из-за их национальности.
Примечательно, что работодатели в меньшей степени уделяли внимание наличию у кандидата высшего образования. Более 30% рекрутеров не требуют от соискателей диплома, поскольку им важнее опыт и навыки.
Ранее психолог разоблачил недобросовестных работодателей. О раздражении на работе, цинизме работодателей и доносах от стукачей рассказал социальный психолог Алексей Рощин.
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