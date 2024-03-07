Опрос: Каждый десятый россиянин считает женщин более эффективными руководителями
Большинство работающих россиян (47%) заявили, что эффективность руководителя не зависит от его пола. Об сообщает Life.ru.
Издание ссылается на исследование Аналитического центра НАФИ, согласно которому 11% респондентов заявили, что женщины являются более эффективными начальниками, нежели мужчины. В основном такого мнения придерживаются руководители высшего звена (29%) и работающие в компаниях, возглавляемых представительницами слабого пола (17%).
Также в материалах исследования говорится, что в настоящее время в российских организациях и коммерческих компаниях больше начальников-мужчин - 62%, тогда как женщин только 38%.
Уточняется, что представители сильного пола в основном управляют компаниями в сферах строительства, промышленности и транспорта, а дамы - организациями в области образования и здравоохранения.
Ранее россияне в ходе соцопроса признали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru