Опрос: Каждый десятый россиянин считает женщин более эффективными руководителями

Издание ссылается на исследование Аналитического центра НАФИ, согласно которому 11% респондентов заявили, что женщины являются более эффективными начальниками, нежели мужчины. В основном такого мнения придерживаются руководители высшего звена (29%) и работающие в компаниях, возглавляемых представительницами слабого пола (17%).

Также в материалах исследования говорится, что в настоящее время в российских организациях и коммерческих компаниях больше начальников-мужчин - 62%, тогда как женщин только 38%.

Уточняется, что представители сильного пола в основном управляют компаниями в сферах строительства, промышленности и транспорта, а дамы - организациями в области образования и здравоохранения.

Ранее россияне в ходе соцопроса признали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

