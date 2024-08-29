Опрос: Каждому третьему россиянину видеоигры помогают расслабиться
Более половины (55%) россиян каждый день играют в видеоигры, говорится в исследовании restore: ко Всемирному Дню видеоигр.
Еще 10% опрошенных рассказали, что играют в видеоигры только по выходным, отмечает «Газета.Ru». Еще 4% респондентов заявили, что играют в компьютерные игры только осенью и зимой, так как в теплое время года стараются проводить больше времени на улице.
Кроме того, согласно результатам опроса, видеоигры расслабляют каждого третьего геймера, еще 15% опрошенных заявили, что игры помогают им спрятаться от реальных проблем.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что российская игровая индустрия нескоро сможет представить аналог современных консолей PlayStation 5 или Xbox Series, однако отечественным разработчикам по силам проявить себя в сегменте портативных консолей, напоминает РЕН ТВ.
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