Опрос: Каждому третьему россиянину видеоигры помогают расслабиться

Еще 10% опрошенных рассказали, что играют в видеоигры только по выходным, отмечает «Газета.Ru». Еще 4% респондентов заявили, что играют в компьютерные игры только осенью и зимой, так как в теплое время года стараются проводить больше времени на улице.

Кроме того, согласно результатам опроса, видеоигры расслабляют каждого третьего геймера, еще 15% опрошенных заявили, что игры помогают им спрятаться от реальных проблем.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что российская игровая индустрия нескоро сможет представить аналог современных консолей PlayStation 5 или Xbox Series, однако отечественным разработчикам по силам проявить себя в сегменте портативных консолей, напоминает РЕН ТВ.

