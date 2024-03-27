Опрос: Дистанционную форму обучения предпочитают 45% российской молодежи

Большая часть респондентов, а именно 45%, заявили, что предпочитают дистанционную форму обучения. Ещё 39% опрошенных указали, что им больше нравится смешанная или очно-дистанционная форма обучения.

Те, кто выбирает дистанционное обучение, заявили, что в этом случае появляется возможность совмещать учёбу с работой (41%), а также учиться в наиболее удобном темпе (23%). Также онлайн-образование привлекает россиян возможность заниматься из любой точки мира (21%).

В список недостатков дистанционного обучения попали сложности с дисциплиной и мотивацией (36%), отсутствие живого взаимодействия с преподавателем (29%), низкое качество усваивания полученной информации (22%) и технические сложности (13%).

Ранее в Бутурлиновском районе Воронежской области все учебные заведения перевели на дистанционное обучение из-за атаки украинских беспилотников, сообщает RT.

