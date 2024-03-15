На Кубани директора школы оштрафовали за перевод детей на незаконную удаленку
В Краснодарском крае директора школы, который перевел учеников на дистанционное обучение по субботам, оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Родители пожаловались, что дети по субботам учатся в удаленном формате без каких-либо причин на это. После проведенной проверки ведомство установило, что в школе не было документа, определяющего переход учащихся на дистант. Директор объяснил, что в субботу посещаемость школы была низкой.
Ранее учеников одной из старейших школ Санкт-Петербурга «Петришуле» перевели на дистанционное обучения из-за вспышки кори, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Корь выявили среди учащихся разных классов. Отмечается, что ученики не были привиты. Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболевания, передает «Радиоточка НСН».
В конце декабря из-за вспышки кори закрыли юридический факультет МГУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru