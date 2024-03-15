На Кубани директора школы оштрафовали за перевод детей на незаконную удаленку

В Краснодарском крае директора школы, который перевел учеников на дистанционное обучение по субботам, оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Родители пожаловались, что дети по субботам учатся в удаленном формате без каких-либо причин на это. После проведенной проверки ведомство установило, что в школе не было документа, определяющего переход учащихся на дистант. Директор объяснил, что в субботу посещаемость школы была низкой.