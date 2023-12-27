Опрос: Бухгалтеры чаще других испытывают стресс
Бухгалтеры сталкиваются со стрессом чаще представителей других профессий, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Работы».
Уточняется, что эксперты опросили более семи тысяч работающих россиян, предложив им оценить свое состояние от 1 до 10, где 1 – полное отсутствие стресса, а 10 – сильное нервное напряжение. Сотрудники сферы финансов и бухгалтерии в среднем оценили свое состояние на 6,43 балла. На втором месте по уровню стресса кадры сферы образования (6,26 балла). Тройку лидеров замыкают медицинские специалисты и фармацевты (6,07 балла).
При этом наименьший стресс испытывают сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR, оценившие свое состояние на 4,89 балла. Схожий уровень тревожности зафиксирован и у работников агромышленности (5 баллов).
Ранее стало известно, что фрилансеры чаще штатных сотрудников подвержены тревожности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru