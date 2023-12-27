Опрос: Бухгалтеры чаще других испытывают стресс

Бухгалтеры сталкиваются со стрессом чаще представителей других профессий, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Работы».

Опрос: В 2023 году фрилансеры чаще офисных сотрудников сталкивались со стрессом

Уточняется, что эксперты опросили более семи тысяч работающих россиян, предложив им оценить свое состояние от 1 до 10, где 1 – полное отсутствие стресса, а 10 – сильное нервное напряжение. Сотрудники сферы финансов и бухгалтерии в среднем оценили свое состояние на 6,43 балла. На втором месте по уровню стресса кадры сферы образования (6,26 балла). Тройку лидеров замыкают медицинские специалисты и фармацевты (6,07 балла).

При этом наименьший стресс испытывают сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR, оценившие свое состояние на 4,89 балла. Схожий уровень тревожности зафиксирован и у работников агромышленности (5 баллов).

Ранее стало известно, что фрилансеры чаще штатных сотрудников подвержены тревожности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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