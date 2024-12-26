Опрос: Большинство россиян уверены, что успех заключается в семейном счастье
Большинство россиян заявили, что успех заключается в семейном счастье. Так ответили 65% участников опроса, который провёл онлайн-кинотеатр KION.
Ещё 53% респондентов указали, что для них успехом является материальное благополучие, а для 47% опрошенных это здоровье и долголетие. ТОП-5 замкнули путешествия (39%), а также хобби и увлечения (33%).
Отмечается, что в опросе приняли участие 2 000 мужчин и женщин в возрасте от 18 лет по всей России. Из них 46% процентов выразили уверенность в том, что счастье напрямую зависит от денег. При этом чаще так отвечали женщины (55%).
Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, что только 9% россиян твердо уверены в том, что получат 13-ю зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru