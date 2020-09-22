Опрос: Большинство россиян согласились бы пройти «детектор лжи» при приеме на работу
Пройти проверку на «детекторе лжи» при приеме на новую работу согласились бы около 63% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru. Выяснилось, что больше всего людей, которые лояльно относятся к такой процедуре, встречаются среди респондентов в возрасте до 24 лет.
Также аналитики установили, что регулярные проверки на полиграфе для определенной категории новых сотрудников проводят 7% работодателей в нашей стране. Каждого потенциального кандидата таким образом тестируют только в 1% компаний, подчеркивает Газета.ру.
А ранее стало известно, на что россияне чаще всего отвлекаются на работе. Наши соотечественники тратят рабочее время на пролистывание ленты в соцсетях, просмотр новостей и шопинг. Об этом говорят данные опроса, проведенного компанией SearchInform. В его ходе также выяснилось, что те, кто посвящает часть времени, проводимого на работе соцсетям, тратят на это от одного до трех часов. Чтение новостей отнимает еще от одного до двух часов, на шопинг уходит в среднем два часа в день.
Еще 9% времени уходит на различные игры, 6% - на поиск туров, 5% - на развлекательные ресурсы, по 2% времени занимают продажа авто и недвижимости, просмотр YouTube или фильмов. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что около 13% сотрудников уделяют время посторонним делам каждый день.
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