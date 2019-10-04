Россияне назвали зарплату своей мечты
Среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата в размере 161 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
По результатам опроса выяснилось, что мужчинам для счастья нужен доход в размере 181 тысячи рублей, тогда как женщинам достаточно 138 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
Молодым людям до 24 лет для комфортной жизни необходимо 118 тысяч рублей.
Самые большие запросы у москвичей: они считают, что их счастливую жизнь обеспечит зарплата в размере 212 тысяч рублей, тогда как счастливым петербуржцам хватит 165 тысяч рублей ежемесячно.
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