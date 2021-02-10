Опрос: большинство россиян мечтают о романе с предпринимателем или врачом
Более половины россиян (62%) хотели бы завести роман с предпринимателем. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Также большинство сограждан не против завязать отношения с врачом — 57%. О романе с программистом думают 53% респондентов, передает РИА Новости. Почти половина (47%) опрошенных мечтают о связи с инженером или учителем (42%).
Построить союз с банкиром мечтают 33% человек, с актером или музыкантом — 17%.
Опрос был проведен ко Дню Святого Валентина, передает РИА ФАН.
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН ранее рассказала, почему россияне охладели ко Дню Святого Валентина
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