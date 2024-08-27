Опрос: Большинство россиян готовы давать деньги в долг

Уточняется, что чаще всего респонденты говорили о готовности одолжить сумму от тысячи до пяти тысяч рублей (18%). Ещё 14% заявили, что могут дать в долг не более тысячи рублей.

Сумму от пяти тысяч до 10 тысяч рублей готовы одолжить 10% участников опроса, ещё 6% готовы дать в долг более 10 тысяч рублей, а для 4% респондентов размер суммы не важен.

Отмечается, что в опросе приняли участие 3 129 человек. Из 48% заявили, что никогда не дают деньги в долг.

Ранее Росстат сообщил, что в июле 2024 года долги по зарплате в России выросли на 30,7% и достигли 427,4 млн рублей на 1 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

