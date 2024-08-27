Опрос: Большинство россиян готовы давать деньги в долг
Большинство россиян (52%) заявили, что готовы давать деньги в долг. Об этом со ссылкой на результаты собственного опроса сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что чаще всего респонденты говорили о готовности одолжить сумму от тысячи до пяти тысяч рублей (18%). Ещё 14% заявили, что могут дать в долг не более тысячи рублей.
Сумму от пяти тысяч до 10 тысяч рублей готовы одолжить 10% участников опроса, ещё 6% готовы дать в долг более 10 тысяч рублей, а для 4% респондентов размер суммы не важен.
Отмечается, что в опросе приняли участие 3 129 человек. Из 48% заявили, что никогда не дают деньги в долг.
Ранее Росстат сообщил, что в июле 2024 года долги по зарплате в России выросли на 30,7% и достигли 427,4 млн рублей на 1 августа 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru