В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян

По данным АТОР, Турция является лидирующим направлением для отдыха среди российских граждан. В России, по словам Горина, наиболее популярными являются - Крым, Краснодарский край и Калининградская область.



Полеты в Турцию из РФ были возобновлены с 22 июня. С 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции полеты в страну были ограничены до двух рейсов в неделю.



