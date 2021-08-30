В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян
Полтора миллиона россиян провели отпуск в Турции с даты открытия авиасообщения со страной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрия Горина.
По данным АТОР, Турция является лидирующим направлением для отдыха среди российских граждан. В России, по словам Горина, наиболее популярными являются - Крым, Краснодарский край и Калининградская область.
Полеты в Турцию из РФ были возобновлены с 22 июня. С 15 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции полеты в страну были ограничены до двух рейсов в неделю.
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